quarta, 03 de dezembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferida após colisão em cruzamento com sinalização recém-alterada no Cidade Jardim

03 Dez 2025 - 07h37Por Da redação
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Cidade Jardim. A colisão envolveu uma motocicleta conduzida por uma mulher de 49 anos e um carro.

A motociclista seguia pela Avenida das Gardênias quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Alameda das Orquídeas, não percebeu que a sinalização havia sido recentemente alterada, passando a obrigar veículos da avenida a parar. Ao avançar, acabou colidindo violentamente contra a lateral do automóvel.

Com o impacto, a mulher caiu ao solo, sofreu escoriações pelo corpo e trauma na perna. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

