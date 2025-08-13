Motociclista fica ferida após colisão defronte a Mapfre

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel foi registrada na Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, em frente à empresa Mapfre, onde a condutora da moto é funcionária.

Segundo informações, a motociclista realizava uma conversão para entrar no pátio da empresa quando não percebeu a aproximação de um carro que seguia no mesmo sentido (CentroRodovia). O veículo acabou atingindo a moto, arremessando a condutora ao solo.

A vítima, uma mulher de 38 anos, sofreu fratura exposta no tornozelo, escoriações pelo corpo e trauma no braço. Ela recebeu atendimento inicial dos bombeiros civis da Mapfre e, em seguida, foi encaminhada por uma viatura básica do SAMU à Santa Casa de São Carlos.

