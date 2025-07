Motociclista fica ferida após colisão com ônibus que realizava manobra proibida

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino



Por volta das 21h30 desta segunda-feira, dia 30, uma motociclista ficou ferida após colidir contra um ônibus na Avenida Henrique Gregori, no cruzamento com a Avenida José Pereira Lopes, em São Carlos.

Segundo informações, a moto seguia pela Avenida Henrique Gregori, com o semáforo aberto, quando teve sua trajetória interceptada por um ônibus que trafegava no sentido contrário da via. O coletivo realizou uma conversão proibida para acessar a Avenida José Pereira Lopes, no sentido ao bairro Botafogo, momento em que ocorreu a colisão.

A motociclista, que não teve nome nem idade divulgados, bateu violentamente contra a lateral do ônibus e caiu ao solo, sofrendo uma fratura na perna esquerda (fêmur).

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência.

