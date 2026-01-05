(16) 99963-6036
segunda, 05 de janeiro de 2026
Segurança

Motociclista fica ferida após colisão com Fusca na Vila Marcelino

05 Jan 2026 - 08h40Por Jessica Carvalho R
Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta segunda-feira (05)no bairro Vila Marcelino, no cruzamento da Rua Vicente de Carvalho com a rua Machado de Assis.

De acordo com as informações, um Fusca seguia pela Rua Machado de Assis quando o condutor não teria visualizado a motocicleta que trafegava pela Rua Vicente de Carvalho e acabou avançando o sinal de “pare”. Com isso, a motociclista,  colidiu contra a lateral do veículo.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo trauma em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Ela recebeu atendimento no local pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada à Santa Casa.

