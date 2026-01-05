Motociclista fica ferida após colisão com Fusca na Vila Marcelino

Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta segunda-feira (05)no bairro Vila Marcelino, no cruzamento da Rua Vicente de Carvalho com a rua Machado de Assis.
De acordo com as informações, um Fusca seguia pela Rua Machado de Assis quando o condutor não teria visualizado a motocicleta que trafegava pela Rua Vicente de Carvalho e acabou avançando o sinal de “pare”. Com isso, a motociclista, colidiu contra a lateral do veículo.
Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo trauma em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Ela recebeu atendimento no local pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada à Santa Casa.
