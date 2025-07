Motociclista fica ferida após colisão com carro no Santa Felícia

Segundo informações, o condutor do carro seguia pela Rua Alberto Lanzoni e teria avançado a sinalização de "pare", não percebendo a aproximação de uma motociclista de 30 anos, que trafegava pela Rua Miguel João no sentido bairro-centro.

Com a colisão lateral, a motociclista foi arremessada ao solo. Ela sofreu cortes na região do supercílio e escoriações no rosto.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Na manhã desta quinta-feira (3), uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada no bairro Santa Felícia , em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Alberto Lanzoni e Miguel João.