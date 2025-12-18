Motociclista fica ferida após colisão com caminhonete no Cruzeiro do Sul

A motociclista, uma mulher de 46 anos, ficou ferida após o impacto.

Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe do SAMU e, em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrada na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida República do Líbano com a Rua Guadalajara.