quinta, 18 de dezembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferida após colisão com caminhonete no Cruzeiro do Sul

18 Dez 2025 - 14h21Por Jessica Carvalho R
Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrada na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida República do Líbano com a Rua Guadalajara.
 
A motociclista, uma mulher de 46 anos, ficou ferida após o impacto.
 
Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe do SAMU e, em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

