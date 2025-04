Motociclista fica ferida após colisão centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Motociclista foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 23 anos sofreu ferimentos após se envolver em uma colisão no centro de São Carlos na tarde desta quinta-feira, 24.

A vítima pilotava sua moto pela rua Geminiano Costa e no cruzamento com a rua Riachuelo, por motivos a serem esclarecidos, avançou inadvertidamente, acertando a lateral do caminhão.

A piloto foi ao solo e com escoriações pelo corpo, socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

