Motociclista fica ferida após colidir na traseira de carro no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino
Uma motociclista de 40 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira, 28, após um acidente registrado na rua Miguel Petroni, no bairro Santa Felícia, sentido Centro–Rodovia.
De acordo com informações colhidas no local, o condutor do carro relatou que precisou parar na via porque um caminhão realizava uma manobra para entrar em um estabelecimento comercial. Com a parada repentina, a motociclista, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.
A vítima sofreu uma possível fratura de tíbia e fíbula na perna e precisou ser socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.
A motociclista, de 40 anos, permaneceu consciente durante o socorro.