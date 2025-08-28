Motociclista fica ferida após colidir com carro no Santa Felícia

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma motociclista ficou ferida na tarde desta quarta-feira (27), após se envolver em uma colisão com um carro no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

O acidente ocorreu no movimentado cruzamento entre as ruas Domingos Diégues e a José Miguel Derige. De acordo com informações, o Fiat Uno entrou na via e acabou atingindo a motocicleta de frente.

Com o impacto, a condutora da moto foi arremessada ao solo e socorrida pelo Samu até a Santa Casa, com uma fratura na perna. A Polícia Militar, esteve no local e atendeu a ocorrência.

As causas do acidente, serão investigadas.

