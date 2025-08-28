(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
Moto x Carro

Motociclista fica ferida após colidir com carro no Santa Felícia

A colisão aconteceu no movimentado cruzamento entre as Ruas Domingos Diégues e a José Miguel Derige

27 Ago 2025 - 19h01Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferida após colidir com carro no Santa Felícia - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma motociclista ficou ferida na tarde desta quarta-feira (27), após se envolver em uma colisão com um carro no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

O acidente ocorreu no movimentado cruzamento entre as ruas Domingos Diégues e a José Miguel Derige. De acordo com informações, o Fiat Uno entrou na via e acabou atingindo a motocicleta de frente.

Com o impacto, a condutora da moto foi arremessada ao solo e socorrida pelo Samu até a Santa Casa, com uma fratura na perna. A Polícia Militar, esteve no local e atendeu a ocorrência.

As causas do acidente, serão investigadas. 

Leia Também

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Botafogo
Colisão09h48 - 28 Ago 2025

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Botafogo

Jardineiro é preso pela PM após furtar notebook de residência no bairro Castelo Branco
Deu Ruim09h21 - 28 Ago 2025

Jardineiro é preso pela PM após furtar notebook de residência no bairro Castelo Branco

Moradora denuncia ameaça de vizinhos por causa de fezes de cachorro na Vila Celina
Caso Foi Parar Na Delegacia 09h01 - 28 Ago 2025

Moradora denuncia ameaça de vizinhos por causa de fezes de cachorro na Vila Celina

Justiça mantém prisão de acusados de planejar e assassinar casal de empresários de Araraquara
Envolvidos Continuam Presos08h21 - 28 Ago 2025

Justiça mantém prisão de acusados de planejar e assassinar casal de empresários de Araraquara

Acidente interdita alça de acesso da SP-310
Região06h25 - 28 Ago 2025

Acidente interdita alça de acesso da SP-310

Últimas Notícias