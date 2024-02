Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após colidir contra árvore na região da USP

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista que não teve a identidade revelada sofreu ferimentos gravíssimos após colidir contra uma árvore no final da noite desta quinta-feira (1º), na região da USP, em São Carlos.

A reportagem do SCA esteve no local e apurou junto a uma testemunha que o condutor da moto seguia pela avenida Francisco Pereira Lopes sentido USP/Shopping, quando em uma curva, perto do cruzamento com a rua Miguel Petroni, perdeu o controle e colidiu violentamente contra a árvore.

O SAMU foi acionado e duas equipes foram encaminhadas ao local, sendo uma delas a Unidade de Suporte Avançado (USA). O médico encontrou a vítima inconsciente e devido a gravidade realizou a intubação orotraqueal ainda no local.

O motociclista foi conduzido até a Santa Casa, onde permanece internado. O local do acidente passou por perícia e a ocorrência foi registrada no plantão policial pela Guarda Municipal.

