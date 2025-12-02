(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Segurança

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão no Jockey Clube

02 Dez 2025 - 15h06Por Jéssica C.R.
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão no Jockey Clube - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (02), na Rua Rey Wesley Herrick, no bairro Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do carro teria avançado a sinalização de “pare”. Nesse momento, o motociclista, que trafegava pela rotatória, acabou colidindo contra a lateral do veículo.

Na motocicleta estava um casal: o condutor, de 32 anos, e a passageira, de 34. Ambos sofreram ferimentos após o impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos, e, em seguida, o SAMU assumiu o socorro, encaminhando as duas vítimas à Santa Casa para avaliação médica. 

