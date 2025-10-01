(16) 99963-6036
Motociclista e passageira de carro ficam feridos em colisão traseira na avenida São Carlos

Na noite desta quarta-feira (1º), uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada na avenida São Carlos, na região central da cidade, nas proximidades da Praça Santa Cruz.

De acordo com informações colhidas no local, o motorista do carro reduziu a velocidade e parou no semáforo, momento em que o motociclista, de 31 anos, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo violentamente contra a traseira do veículo.

Com o impacto, a motocicleta foi projetada para cima, ficando com a roda traseira levantada e parando de ponta cabeça, chamando a atenção de quem passava pelo local.

O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e um trauma em um dos braços. Ele foi atendido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

No carro estavam o condutor e sua esposa, que estava no banco do passageiro. Com a força da batida, a mulher também precisou de atendimento médico, sendo socorrida pelo SAMU com ferimentos leves. 

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, que ficou parcialmente interditado até a remoção dos veículos.

 

