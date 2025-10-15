Motociclista e garupa sofrem queda em frente à USP

Um motociclista e sua garupa ficaram feridos após uma queda na Trabalhador São Carlense, na altura da rotatória em frente à USP, na manhã desta quarta-feira (15).

De acordo com informações, o condutor seguia pela via quando o carro que trafegava à frente freou bruscamente. Sem tempo hábil para reduzir a velocidade, ele também freou, mas acabou perdendo o equilíbrio e caindo junto com a passageira.

Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. As vítimas sofreram escoriações leves e se deslocaram à UPA por meios próprios para avaliação médica.

