Motociclista é atingido e fica ferido após motorista avançar sinal de pare na Vila Marcelino

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma colisão envolvendo uma moto e um carro deixou um jovem de 24 anos, ferido na manhã desta terça-feira (9), no bairro Vila Marcelino, em São Carlos.

Segundo iinformações o acidente aconteceu na Rua Raimundo Corrêa, quando o motorista do VW/Fox que trafegava pela Rua Totó Leite avançou o pare e atingiu o motociclista. A vítima, não conseguiu desviar e acabou batendo com força na lateral do veículo.

Com impacto da colisão, o jovem teve ferimentos no fêmur e foi socorrido pelo Samu até a Santa Casa da cidade onde permanece em observação. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou o local para o trabalho da perícia.

As causas do acidente, serão investigadas.

