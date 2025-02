Motociclista é arremessada contra muro após colisão com carro; motorista foge do local

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta quinta-feira (05) na Walter de Camargo Schultzer. O acidente ocorreu quando um veículo Gol, que seguia no sentido Vila Nery, tentou realizar uma conversão para a Rua Tomas Faga e colidiu de frente com a motociclista, que vinha no sentido oposto.

Com o impacto, a vítima, uma mulher de 23 anos, foi arremessada contra um muro e caiu em uma poça d'água na sarjeta. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro, mas testemunhas conseguiram anotar a placa do veículo e repassaram a informação à polícia.

A motociclista foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

Leia Também