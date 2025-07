Motociclista de 27 anos fica ferida após colisão com carro em São Carlos

Compartilhar no facebook

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira (22), uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher de 27 anos ferida no bairro Jardim Nova São Carlos.

O acidente ocorreu na Avenida Comendador Alfredo Macei, esquina com a Rua José Moraschi, no sentido centro-bairro. Ambos os veículos seguiam na mesma direção quando colidiram. Com o impacto, a motociclista caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

