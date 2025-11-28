Motociclista de 22 anos fica ferido após colisão traseira na Dona Alexandrina

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 22 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira, 28, após colidir na traseira de um caminhão na rua Dona Alexandrina, próximo ao terminal rodoviário.

Segundo informações, o condutor do caminhão relatou que precisou parar na via para permitir que um veículo saísse de uma vaga. O motociclista, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira do caminhão, atingindo o peito na estrutura traseira do veículo.

A vítima sofreu trauma no peito e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

