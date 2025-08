Motociclista de 22 anos cai ao escorregar em pedriscos na Vila Brasília

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (4), um motociclista de 22 anos sofreu uma queda na Rua Haiti, na região da Vila Brasília, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o jovem seguia pela via e, ao se aproximar de uma rotatória, passou por um trecho com pedriscos soltos na via . O pneu dianteiro teria escorregado, fazendo com que ele perdesse o controle da moto e caísse ao solo.

A vítima sofreu escoriações na perna e na mão. O primeiro atendimento foi realizado pela equipe da Motolância do SAMU, e, em seguida, ele foi encaminhado à UPA do Santa Felícia por uma unidade de suporte básico.

