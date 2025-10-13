Jovem fica ferido após queda de moto no bairro Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda de moto na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

O acidente aconteceu pela Avenida Capitão Luiz Brandão, próximo ao balão do Bonde, quando o jovem acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu.

A equipe da motolância do SAMU foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local. O motociclista sofreu escoriações no pé e trauma na perna, sendo encaminhado por meios próprios à Unimed São Carlos.

