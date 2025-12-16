Motociclista com suspeita de embriaguez sofre queda na avenida São Carlos

Crédito: Maycon

Na manhã desta terça-feira (16), um motociclista caiu sozinho na Avenida São Carlos, no bairro Costa do Sol, em São Carlos. O acidente foi presenciado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que se deslocava para atender outra ocorrência e parou imediatamente para prestar socorro.

Durante o atendimento, os bombeiros perceberam que o motociclista apresentava sinais de embriaguez. Questionado, ele acabou confessando ter feito uso de bebida alcoólica. Mesmo após a queda, o homem demonstrava resistência ao atendimento e insistia em deixar o local conduzindo a motocicleta.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada. No local, o motociclista se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo autuado conforme prevê a legislação.

A motocicleta foi liberada para uma pessoa devidamente habilitada. O caso foi registrado para as providências cabíveis.

