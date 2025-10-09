(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Segurança

Motociclista colide na traseira de caminhão na Washington Luís

09 Out 2025 - 18h01Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista colide na traseira de caminhão na Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta quinta-feira (9), uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrada na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 230, sentido interior-capital, próximo à empresa Havan.

Ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando o motociclista acabou colidindo na traseira do caminhão e caiu ao solo. O condutor do caminhão, que estava carregado, não percebeu o impacto e seguiu viagem.

A vítima, um homem que pilotava a moto, foi socorrida pela equipe da concessionária e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com ferimentos leves.

Leia Também

Empresário é vítima de golpe pelo WhatsApp em São Carlos
Telefone clonado13h16 - 09 Out 2025

Empresário é vítima de golpe pelo WhatsApp em São Carlos

Mulher é presa por tráfico de drogas no Bela Vista
Segurança12h17 - 09 Out 2025

Mulher é presa por tráfico de drogas no Bela Vista

PF multa duas empresas de São Carlos prática de segurança privada clandestina
Segurança11h33 - 09 Out 2025

PF multa duas empresas de São Carlos prática de segurança privada clandestina

Homem é agredido e busca ajuda em comércio no Santa Felícia
Segurança09h52 - 09 Out 2025

Homem é agredido e busca ajuda em comércio no Santa Felícia

Menor é detido por tráfico de drogas no CDHU
Segurança09h05 - 09 Out 2025

Menor é detido por tráfico de drogas no CDHU

Últimas Notícias