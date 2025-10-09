Motociclista colide na traseira de caminhão na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta quinta-feira (9), uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrada na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 230, sentido interior-capital, próximo à empresa Havan.

Ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando o motociclista acabou colidindo na traseira do caminhão e caiu ao solo. O condutor do caminhão, que estava carregado, não percebeu o impacto e seguiu viagem.

A vítima, um homem que pilotava a moto, foi socorrida pela equipe da concessionária e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com ferimentos leves.

