(16) 99963-6036
domingo, 07 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista colide contra poste no Jardim São Paulo

07 Set 2025 - 12h04Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista colide contra poste no Jardim São Paulo - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque
Na tarde deste domingo (7), um motociclista de 25 anos colidiu contra um poste na Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, próximo à Avenida Getúlio Vargas no Jardim São Paulo 
 
Segundo relato da própria vítima, ele seguia pela via em direção ao CDHU quando um veículo branco o fechou. Para evitar a batida, acabou perdendo o controle da moto e atingindo um poste.
 
O jovem sofreu escoriações no braço e no ombro esquerdo. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa.
 

Leia Também

Colisão entre carro e moto é registrada na Rua Episcopal em São Carlos
Segurança12h57 - 07 Set 2025

Colisão entre carro e moto é registrada na Rua Episcopal em São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na Bruno Ruggiero
Segurança11h20 - 07 Set 2025

Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na Bruno Ruggiero

Cinco pessoas ficam feridas em acidente na Washington Luís, em São Carlos
Madrugada 09h54 - 07 Set 2025

Cinco pessoas ficam feridas em acidente na Washington Luís, em São Carlos

Trem é alvo de sabotagem em Ibaté e operação fica paralisada por mais de uma hora
Segurança09h24 - 06 Set 2025

Trem é alvo de sabotagem em Ibaté e operação fica paralisada por mais de uma hora

Mulher registra BO após ser atacada por cão no Jardim Pacaembu
Segurança09h20 - 06 Set 2025

Mulher registra BO após ser atacada por cão no Jardim Pacaembu

Últimas Notícias