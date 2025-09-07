Motociclista colide contra poste no Jardim São Paulo

Crédito: Lourival Izaque
Na tarde deste domingo (7), um motociclista de 25 anos colidiu contra um poste na Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, próximo à Avenida Getúlio Vargas no Jardim São Paulo
Segundo relato da própria vítima, ele seguia pela via em direção ao CDHU quando um veículo branco o fechou. Para evitar a batida, acabou perdendo o controle da moto e atingindo um poste.
O jovem sofreu escoriações no braço e no ombro esquerdo. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa.