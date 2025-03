Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (4), um motociclista colidiu violentamente contra um poste na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no bairro Portal do Sol, próximo à rotatória da Educativa, no sentido centro. De acordo com relatos de testemunhas, a vítima, identificada apenas como Alan, é borracheiro e trabalha na região.

Uma médica que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos iniciando manobras de ressuscitação. Em seguida equipes de resgate foram acionadas. A Motolância chegou primeiro ao local, seguida por uma viatura de suporte avançado (USA).

A vítima sofreu uma parada cardíaca no impacto. Até o momento, não há confirmação oficial sobre seu estado de saúde. O atendimento segue em andamento.

