Motociclista colide contra poste e é socorrido em estado grave em São Carlos

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino



Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra um poste na manhã desta quinta-feira (3), em São Carlos. O acidente ocorreu na Rua Episcopal, na esquina com a Rua Bento Carlos, região central da cidade.



Segundo informações preliminares de testemunhas, o condutor seguia pela Episcopal quando, ao passar pela esquina com a Bento Carlos, perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra o poste, nas proximidades de uma antiga fábrica de correntes.



O motociclista, um homem cuja identidade ainda não foi divulgada, foi atendido por uma equipe de suporte básico e encaminhado desacordado e em estado grave à Santa Casa de São Carlos.



As causas do acidente ainda serão investigadas.

Leia Também