Motociclista cai sobre faixa de pedestres e fica ferido no Centro

Uma queda de motocicleta foi registrada no final da manhã desta sexta-feira (19), na região central.O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Santa Cruz com a Rua 9 de Julho, quando o condutor da moto acabou caindo sobre a faixa de pedestres.

O motociclista seguia pela Rua Santa Cruz e, ao acessar a Rua 9 de Julho, perdeu o controle do veículo. O chão estava molhado devido à chuva, o que pode ter contribuído para o acidente, já que a sinalização horizontal, como a faixa de pedestres, torna-se escorregadia nessas condições.

A vítima, um homem de 57 anos, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por uma equipe da motolância do SAMU e, posteriormente, foi socorrido por uma viatura da Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros.