Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma moto e um Volkswagen Gol foi registrado na manhã desta sexta-feira (25) na rotatória da Praça Itália.

O motociclista, de 21 anos, seguia pela via quando acabou batendo na traseira do carro e caiu no asfalto. Por sorte, ele sofreu apenas um arranhão no dedo da mão.

O SAMU foi acionado e realizou curativo no local. O trânsito ficou lento por alguns minutos devido ao acidente.

