Motociclista cai após colidir contra porta de veículo no centro

SIGA O SCA NO

Vítima sendo socorrida pelo Samu: atingiu a porta de um carro - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito terminou com um motociclista ferido no centro de São Carlos no começo da tarde desta quarta-feira, 13.

A vítima de 51 anos pilotava sua moto pela Avenida São Carlos (sentido único de direção) e próximo à praça Santa Cruz atingiu a porta de um carro, cujo motorista teria acabado de estacionar e estaria desembarcando.

O motociclista foi ao solo e com trauma no tornozelo direito e escoriações pelo corpo, socorrido à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico. Agentes de trânsito atenderam a ocorrência.

Leia Também