Motociclista avança sinal de pare e se envolve em acidente no Jardim Nova São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (2), uma colisão envolvendo uma caminhonete VW Saveiro e uma motocicleta foi registrada no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Campo Salles, no bairro Jardim São Carlos.

A vítima, uma mulher de 38 anos, estava saindo do trabalho em um posto de combustível e seguia pela Rua 13 de Maio, quando atravessou o cruzamento sem perceber a sinalização de parada obrigatória. Nesse momento, acabou sendo atingida pela Saveiro, que trafegava pela Rua Campo Salles, via preferencial.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada contra o para-brisa do veículo e, em seguida, ao solo. Ela recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar apoio na ocorrência.

Leia Também