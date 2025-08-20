Motociclista avança sinal de pare e colide contra carro no Santa Felicia

Crédito: Maycon Maximino
Um jovem de 18 anos ficou ferido na noite desta quarta-feira (20), após colidir sua moto contra um carro na Avenida Bruno Ruggiero Filho.
De acordo com informações, o motociclista seguia no sentido Centro–bairro quando não respeitou a sinalização de pare e atingiu a lateral traseira de um veículo que fazia a rotatória para acessar a Rua Cid Silva César.
Com o impacto, o jovem caiu ao solo e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa.
