quarta, 20 de agosto de 2025
Segurança

Motociclista avança sinal de pare e colide contra carro no Santa Felicia

20 Ago 2025 - 19h30Por Jessica CR
Um jovem de 18 anos ficou ferido na noite desta quarta-feira (20), após colidir sua moto contra um carro na Avenida Bruno Ruggiero Filho.

De acordo com informações, o motociclista seguia no sentido Centro–bairro quando não respeitou a sinalização de pare e atingiu a lateral traseira de um veículo que fazia a rotatória para acessar a Rua Cid Silva César.

Com o impacto, o jovem caiu ao solo e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa. 

