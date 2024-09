SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 23 anos sofreu ferimentos após colidir com um caminhão no cruzamento das ruas Major José Inácio e Rui Barbosa, no Centro de São Carlos, na tarde desta quinta-feira (19).

Segundo informações, o motociclista seguia pela rua Major José Inácio quando atingiu o caminhão que transitava pela preferencial na outra via. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa. O estado de saúde não foi informado.

