Motociclista atinge traseira de veículo no Cidade Jardim

Veículos envolvidos no acidente: danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado nesta quarta-feira,9, na Alameda dos Crisântemos, no Cidade Jardim.

O fluxo de veículos era intenso quando, por motivos a serem esclarecidos, um motociclista de 33 anos atingiu a traseira de um carro. Os envolvidos transitavam sentido bairro/centro.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e mesmo com escoriações pelo corpo e trauma no peito, recusou atendimento médico do SAMU.

