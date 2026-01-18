(16) 99963-6036
domingo, 18 de janeiro de 2026
Segurança

Motocicleta furtada em São Carlos é localizada pela PM em Porto Ferreira

18 Jan 2026
A Polícia Militar de Porto Ferreira apreendeu uma motocicleta produto de furto na noite de sexta-feira (17), no bairro Cristo Redentor. A ocorrência foi registrada como receptação de veículo e terminou com a localização da moto furtada na cidade de São Carlos.

De acordo com a PM, por volta das 23h22, equipes do 38º BPM/I realizavam patrulhamento pela região do bairro Cristo Redentor quando avistaram uma motocicleta Honda/CB 300, de cor vermelha, ocupada por um indivíduo. Ao notar a presença policial, o condutor empreendeu fuga, seguindo em direção à rodovia SP-215, sentido bairro Santo Afonso.

Durante as buscas pelos bairros próximos à rodovia, os policiais passaram pela Rua Rubens Burin onde perceberam um portão semiaberto. No interior da garagem da residência, foi visualizada uma motocicleta sem placa. Após verificação do chassi, um homem saiu da garagem e afirmou que o veículo pertencia ao irmão. No entanto, ele foi reconhecido como o mesmo indivíduo que conduzia a motocicleta durante a fuga.

A consulta do chassi via Copom confirmou que o veículo possuía queixa de furto registrada na cidade de São Carlos. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial.

O indivíduo foi liberado após os procedimentos legais, enquanto a motocicleta permaneceu apreendida à disposição da Justiça.

