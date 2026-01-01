(16) 99963-6036
quinta, 01 de janeiro de 2026
Segurança

Motocicleta furtada em São Carlos é localizada com adolescente em Ibaté

01 Jan 2026 - 07h21Por Da redação
Motocicleta furtada em São Carlos é localizada com adolescente em Ibaté -

Uma motocicleta produto de furto foi localizada pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (31), em Ibaté. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na Avenida Monsenhor Frederico, no bairro São Benedito.

De acordo com a PM, durante patrulhamento preventivo, os policiais visualizaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação e sem capacete de segurança. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir e entrou em uma residência localizada na mesma via.

A equipe realizou a abordagem e a busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito com o suspeito. No entanto, ao verificar os sinais identificadores do veículo, por meio do número do motor, os policiais constataram que a motocicleta era produto de furto registrado na cidade de São Carlos.

Diante da situação e por se tratar de um menor de idade, o infrator e o veículo foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências cabíveis. O adolescente foi ouvido e liberado posteriormente.

