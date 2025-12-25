Motocicleta furtada é recuperada após perseguição policial no Cidade Aracy

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (24), após uma perseguição pelas imediações do bairro Cidade Aracy I, em São Carlos.

De acordo com as informações, equipes realizavam patrulhamento pela Avenida Vicente Laurito quando avistaram uma motocicleta Honda CG 150 sem placa de identificação, ocupada por dois indivíduos sem capacete. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e iniciaram fuga.

O acompanhamento se estendeu pela própria avenida e, em seguida, por uma estrada de terra que liga a via à Avenida Marginal, passando pelo bairro Vida Nova. Durante a fuga, a motocicleta acabou caindo ao solo, possibilitando a abordagem dos ocupantes. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com eles.

Na vistoria do veículo, os policiais constataram que o miolo da ignição estava danificado, indicando furto. Questionado, o condutor confessou que havia furtado a motocicleta em frente a uma residência localizada no bairro Cidade Aracy, no dia anterior. Foram realizadas tentativas de contato com o proprietário do imóvel, mas ninguém foi localizado.

Diante dos fatos, os dois envolvidos, ambos menores de idade, foram encaminhados juntamente com a motocicleta ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A ocorrência foi registrada como averiguação de furto, a motocicleta permaneceu apreendida e os adolescentes foram liberados aos responsáveis legais.

