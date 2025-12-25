(16) 99963-6036
quinta, 25 de dezembro de 2025
Segurança

Motocicleta furtada é recuperada após perseguição policial no Cidade Aracy

25 Dez 2025 - 09h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motocicleta furtada é recuperada após perseguição policial no Cidade Aracy -

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (24), após uma perseguição pelas imediações do bairro Cidade Aracy I, em São Carlos.

De acordo com as informações, equipes realizavam patrulhamento pela Avenida Vicente Laurito quando avistaram uma motocicleta Honda CG 150 sem placa de identificação, ocupada por dois indivíduos sem capacete. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e iniciaram fuga.

O acompanhamento se estendeu pela própria avenida e, em seguida, por uma estrada de terra que liga a via à Avenida Marginal, passando pelo bairro Vida Nova. Durante a fuga, a motocicleta acabou caindo ao solo, possibilitando a abordagem dos ocupantes. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com eles.

Na vistoria do veículo, os policiais constataram que o miolo da ignição estava danificado, indicando furto. Questionado, o condutor confessou que havia furtado a motocicleta em frente a uma residência localizada no bairro Cidade Aracy, no dia anterior. Foram realizadas tentativas de contato com o proprietário do imóvel, mas ninguém foi localizado.

Diante dos fatos, os dois envolvidos, ambos menores de idade, foram encaminhados juntamente com a motocicleta ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A ocorrência foi registrada como averiguação de furto, a motocicleta permaneceu apreendida e os adolescentes foram liberados aos responsáveis legais.

Leia Também

Carro é furtado em via pública no Jardim Jockey Clube
Segurança09h38 - 25 Dez 2025

Carro é furtado em via pública no Jardim Jockey Clube

Guarda Municipal acaba com "rolezinho natalino" e apreende quatro motos em São Carlos
Madrugada 07h05 - 25 Dez 2025

Guarda Municipal acaba com "rolezinho natalino" e apreende quatro motos em São Carlos

Guarda Municipal apreende drogas em cano de escoamento no Jardim Cruzado
Segurança09h16 - 24 Dez 2025

Guarda Municipal apreende drogas em cano de escoamento no Jardim Cruzado

Mulher é detida pela PM com arma de fogo após briga entre vizinhos no Boa Vista
Briga e Confusão22h28 - 23 Dez 2025

Mulher é detida pela PM com arma de fogo após briga entre vizinhos no Boa Vista

Incêndio em apartamento mobiliza Corpo de Bombeiros no Jardim Alvorada
Segurança20h35 - 23 Dez 2025

Incêndio em apartamento mobiliza Corpo de Bombeiros no Jardim Alvorada

Últimas Notícias