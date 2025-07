Motocicleta furtada é localizada pela PM no Cidade Aracy

Viatura giroflex -

Uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, cor preta, ano 2008, que havia sido furtada em São Carlos, foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (12), durante diligências relacionadas a outro caso de roubo de celulares.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares CB Ludugério e CB Tércio, integrantes da viatura 38.110, estavam em patrulhamento e chegaram a um terreno baldio na rua José Geraldo Machado, no bairro Cidade Aracy. Do lado oposto ao terreno, a equipe encontrou a motocicleta com o motor ainda quente e a chave no contato. Ao verificarem a placa ECC-6B30, constataram que o veículo constava como furtado em ocorrência registrada na Delegacia Eletrônica.

O proprietário da motocicleta, um homem de 35 anos, compareceu ao Plantão Policial e confirmou o furto. Ele relatou que esqueceu a chave no contato no momento do crime e informou ainda que os retrovisores não estavam mais no veículo. Após os procedimentos legais, a moto foi devolvida à vítima.

