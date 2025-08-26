(16) 99963-6036
Segurança

Motocicleta furtada é localizada pela Guarda Municipal em mata no Romeu Tortorelli

24 Ago 2025 - 17h34Por Da redação
Motocicleta furtada é localizada pela Guarda Municipal em mata no Romeu Tortorelli - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos localizou, na tarde deste domingo (24), uma motocicleta produto de furto/roubo escondida em uma área de mata no bairro Romeu Tortorelli.

De acordo com a ocorrência, por volta das 16h40, após denúncia recebida pelo telefone 153, uma equipe foi até a Rua Dante P. Galli, onde encontrou uma Yamaha Fazer 150, ano 2023, de cor preta, registrada no município de Américo Brasiliense.

Durante a averiguação, os agentes constataram que o veículo ostentava uma placa falsa, além de constar no sistema policial como produto de crime.

A motocicleta foi apreendida e apresentada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos para as providências legais cabíveis.

