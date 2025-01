Durante patrulhamento no bairro São Carlos VIII, uma equipe policial localizou uma motocicleta escondida em um corredor entre prédios na Rua Aurora Godoy Carreira. O veículo, uma Yamaha/Fazer Azul, estava coberto com um lençol e sem a placa de identificação.

Após a consulta do número do chassi, foi confirmado que a motocicleta era produto de furto registrado no dia 22 de dezembro de 2024 no Jardim Cruzeiro do Sul.

A motocicleta foi recuperada e restituída ao proprietário..

