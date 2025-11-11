Motocicleta furtada é localizada em terreno baldio em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta Yamaha RX 125, de cor prata, furtada anteriormente, foi localizada na tarde desta segunda-feira (10) em uma área desabitada na Rua Carlos Marighella, região do Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário, de 62 anos, informou que o veículo havia sido furtado e que, após buscar informações por meio de redes sociais e amigos, recebeu uma ligação de um parente relatando que uma moto semelhante à sua estava abandonada no local citado.

Edson foi até o endereço e confirmou que se tratava de sua motocicleta. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência, conduzindo o veículo e o proprietário até o Plantão Policial, onde foi feito o registro do BO de entrega de veículo localizado.

A motocicleta não apresentava sinais de adulteração e foi devolvida ao dono. O local onde ela foi encontrada é desabitado e sem câmeras de segurança, o que pode dificultar a identificação de suspeitos.

Leia Também