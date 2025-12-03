Motocicleta furtada é localizada em residência no Jardim Tangará

Crédito: SCA

A Polícia Militar localizou, na madrugada desta quarta-feira (3), uma motocicleta furtada dentro da garagem de uma residência no Jardim Tangará, em São Carlos. O veículo, uma Honda/CG 160 Fan preta, ano 2025, estava sem placa e apresentava peças desmontadas.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram a moto estacionada no imóvel e perceberam que um jovem de 18 anos mexia no painel. Ao ser questionado, ele afirmou ter adquirido o veículo na chamada “feira do rolo”, pagando com um celular e dinheiro, mas não soube informar quem seria o vendedor.

Com autorização da mãe do rapaz, os policiais entraram na residência e consultaram a numeração do chassi. A verificação indicou que a moto era produto de furto registrado em 9 de novembro.

No local também foram apreendidas a chave de ignição e seis peças da motocicleta. Todo o material foi lacrado e encaminhado à Polícia Civil. O veículo foi recolhido ao pátio municipal.

O caso foi registrado como localização e apreensão de veículo e será investigado pelo distrito policial responsável pela área.

