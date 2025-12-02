Moto furtada é localizada em garagem no São Carlos 8

Durante operação Impacto, a equipe do Comando de Força Patrulha realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou a moto sem placa dentro da garagem. No momento da averiguação, ninguém foi encontrado na residência.

Ao consultar a numeração do motor, os policiais constataram que se tratava de uma Honda CG 160 preta, furtada no mês de fevereiro deste ano, no bairro Parque Douradinho.

A motocicleta apresentava algumas avarias e estava apenas sem a placa. O veículo foi conduzido ao CPJ de São Carlos, onde, após os procedimentos legais, foi devolvido ao proprietário.

Uma moto produto de furto foi localizada na tarde desta terça-feira (02), em uma garagem de uma residência situada em um beco da Rua Aurora de Godoy Carreira, no bairro São Carlos 8.