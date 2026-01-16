Motocicleta é furtada no Cidade Aracy e proprietário pede ajuda

Uma motocicleta Yamaha Fazer 250, ano 2009, foi furtada na tarde da última terça-feira (14/01), por volta das 17h, na Rua Giuseppe Broggio, no bairro Cidade Aracy.

De acordo com o proprietário, após perceber o furto, foi registrado Boletim de Ocorrência, porém, até o momento, nenhuma informação sobre o paradeiro do veículo foi obtida.

A moto é de cor preta e possui placa EHU7J12.

Quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou procurar a delegacia mais próxima.