Segurança

Motocicleta é furtada no Cidade Aracy e proprietário pede ajuda

16 Jan 2026 - 11h04Por Jessica Carvalho R
Uma motocicleta Yamaha Fazer 250, ano 2009, foi furtada na tarde da última terça-feira (14/01), por volta das 17h, na Rua Giuseppe Broggio, no bairro Cidade Aracy.

De acordo com o proprietário, após perceber o furto, foi registrado Boletim de Ocorrência, porém, até o momento, nenhuma informação sobre o paradeiro do veículo foi obtida.

A moto é de cor preta e possui placa EHU7J12. 

Quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou procurar a delegacia mais próxima.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

