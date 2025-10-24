Motocicleta é encontrada abandonada às margens da SP-215

Crédito: Lourival Izaque
Uma motocicleta foi localizada abandonada às margens da rodovia SP-215, em São Carlos, na manhã desta sexta-feira (24). O veículo foi encontrado por um homem que havia parado no local para fazer necessidades fisiológicas e notou a moto vermelha caída no mato.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Durante a consulta no sistema, os policiais constataram que a moto não possuía queixa de furto ou roubo. No entanto, o veículo havia sido amplamente compartilhado em grupos de WhatsApp durante a noite anterior, com mensagens informando sobre um possível furto.
Diante da situação, os policiais entraram em contato com o proprietário para que ele comparecesse ao local e realizasse a retirada da motocicleta.