(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Segurança

Motocicleta com sinais de adulteração é apreendida pela PM

01 Dez 2025 - 10h02Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraViatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de domingo (30), na Estrada Municipal Vereador Paraná, região da Chácara Ferradura, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 17h30.

Durante patrulhamento em uma área isolada, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles, de 34 anos, estava montado em uma motocicleta vermelha sem chave e com ligação direta. O outro, que estava em um barranco próximo, fugiu ao perceber a aproximação da viatura.

O homem abordado passou por revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a equipe constatou que o veículo apresentava tinta azul sob a pintura vermelha, além do número do motor raspado e ausência de documentos. Questionado, ele deu informações contraditórias sobre a origem e o valor pago pela moto.

A polícia verificou ainda mensagens no celular do abordado indicando que ele teria pago R$ 2 mil pelo veículo. O proprietário registrado da moto foi localizado e informou que a havia vendido, mas não soube identificar o comprador.

Na delegacia, foi confirmado que não havia queixa de furto ou roubo relacionada à motocicleta. Mesmo assim, devido aos indícios de adulteração, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio para exame metalográfico.

Leia Também

Homem é detido após espancar cachorro com pedaço de pau no Dream Santo Antônio
Veja o vídeo 10h38 - 01 Dez 2025

Homem é detido após espancar cachorro com pedaço de pau no Dream Santo Antônio

Jovem grávida de 5 meses é agredida e socorrida pelo SAMU
Boa vista 09h59 - 01 Dez 2025

Jovem grávida de 5 meses é agredida e socorrida pelo SAMU

Mulher é presa em flagrante após descumprir medida protetiva em favor da mãe
Romeu Tortorelli09h55 - 01 Dez 2025

Mulher é presa em flagrante após descumprir medida protetiva em favor da mãe

Estudante cai em golpe ao tentar comprar comida em site falso
Segurança09h40 - 01 Dez 2025

Estudante cai em golpe ao tentar comprar comida em site falso

Criança de 3 anos morre afogada em São Carlos
Tristeza 12h25 - 30 Nov 2025

Criança de 3 anos morre afogada em São Carlos

Últimas Notícias