Motocicleta com sinais de adulteração é apreendida pela PM

Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de domingo (30), na Estrada Municipal Vereador Paraná, região da Chácara Ferradura, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 17h30.

Durante patrulhamento em uma área isolada, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles, de 34 anos, estava montado em uma motocicleta vermelha sem chave e com ligação direta. O outro, que estava em um barranco próximo, fugiu ao perceber a aproximação da viatura.

O homem abordado passou por revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a equipe constatou que o veículo apresentava tinta azul sob a pintura vermelha, além do número do motor raspado e ausência de documentos. Questionado, ele deu informações contraditórias sobre a origem e o valor pago pela moto.

A polícia verificou ainda mensagens no celular do abordado indicando que ele teria pago R$ 2 mil pelo veículo. O proprietário registrado da moto foi localizado e informou que a havia vendido, mas não soube identificar o comprador.

Na delegacia, foi confirmado que não havia queixa de furto ou roubo relacionada à motocicleta. Mesmo assim, devido aos indícios de adulteração, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio para exame metalográfico.

