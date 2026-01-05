Motocicleta com chassi suprimido e peças furtadas é apreendida no Antenor Garcia

Crédito: Roberto Afonso

Uma motocicleta de origem ilícita foi apreendida no final da tarde deste domingo (04) no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima relatando que em uma residência localizada na Rua Maria Eugênia Fabiano haveria uma motocicleta de procedência duvidosa. Os policiais se deslocaram até o endereço e localizaram o veículo no interior do imóvel.

Durante a averiguação, foi constatado que a motocicleta estava com a numeração de chassi e motor suprimida e ostentava uma placa pertencente a uma CG 160 vermelha com registro de furto. Ainda no local, os policiais encontraram diversas peças de outras motocicletas, já conhecidas da equipe como produtos de furtos, além de componentes que podem pertencer a veículos ainda não localizados, entre eles uma motocicleta Royal Enfield e outra CG 160 vermelha.

No imóvel foi abordada uma adolescente de 17 anos, que, ao ser questionada, não soube explicar a procedência da motocicleta nem das peças encontradas.

Diante da situação, a menor foi conduzida ao Plantão Policial de São Carlos, acompanhada dos responsáveis legais. A motocicleta e as peças apreendidas foram apresentadas à autoridade policial, que determinou a apreensão do material para realização de perícia técnica, a fim de esclarecer a real origem dos veículos e componentes.

Segundo a Polícia Militar, há a suspeita de que um indivíduo, apontado como namorado da adolescente, seja o responsável pelos furtos de motocicletas na cidade e pelo desmanche dos veículos no local. No entanto, ele não foi localizado durante a ocorrência.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

