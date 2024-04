Motociclista bate em carro do Departamento de Trânsito

SIGA O SCA NO

A moto envolvida no acidente: duas pessoas sofreram escoriações - Crédito: Maycon Maximino

Um casal em uma moto ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 12, após um acidente de trânsito na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, uma Saveiro que pertence a Secretaria de Transporte e Trânsito de São Carlos era dirigida por um agente sentido bairro/centro e ao diminuir a velocidade para passar sobre um obstáculo terrestre, foi atingido na traseira por uma moto, cujo piloto não conseguiu frear a tempo.

Com o impacto as duas pessoas foram ao solo e sofreram escoriações. Um socorrista da motolância atendeu a ocorrência, mas as vítimas negaram atendimento.

