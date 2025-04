Motoboy sofre fratura após ser atingido por carro na Trabalhador São Carlense

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um jovem de 24 anos ferido nesta noite de sábado (12), no Jardim Lutfalla.

Segundo informações, uma mulher conduzia o carro pela Rua Luiz Vaz de Toledo Piza e não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a Avenida Trabalhador São Carlense, atingindo o motoboy, que transitava pela Avenida Trabalhador São Carlense, no sentido USP / rodoviária.

Com a colisão, o condutor da moto sofreu fraturas na perna esquerda e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

