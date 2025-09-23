(16) 99963-6036
terça, 23 de setembro de 2025
Segurança

Motoboy sofre fratura após colisão entre carro e moto no Centro

23 Set 2025 - 16h21Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motoboy sofre fratura após colisão entre carro e moto no Centro - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (23) um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no Centro.A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Dona Alexandrina e 15 de Novembro, onde há sinalização semafórica.

Segundo informações colhidas no local, não foi possível identificar qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho. Com o impacto, o motociclista, de 29 anos, que trabalha como motoboy, foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura na perna (tíbia e fíbula).

O primeiro atendimento foi feito pela equipe da Motolança do SAMU. Em seguida, uma viatura básica da corporação encaminhou a vítima para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu cuidados médicos.

O motorista do carro, um Honda HR-V, não se feriu.

Leia Também

Adolescentes são detidos com motos furtadas no Eduardo Abdelnur
Segurança15h02 - 23 Set 2025

Adolescentes são detidos com motos furtadas no Eduardo Abdelnur

Dentista é preso acusado de provocar incêndio em área de mata no Parque Fehr, em São Carlos
Segurança14h34 - 23 Set 2025

Dentista é preso acusado de provocar incêndio em área de mata no Parque Fehr, em São Carlos

Adolescentes são detidos por tráfico de drogas no São Carlos V
Segurança13h31 - 23 Set 2025

Adolescentes são detidos por tráfico de drogas no São Carlos V

PM apreende pistola durante abordagem veicular na região do Broa
Segurança10h20 - 23 Set 2025

PM apreende pistola durante abordagem veicular na região do Broa

Guarda Municipal de Ibaté apreende entorpecentes durante abordagem no Jardim Icaraí
Segurança08h07 - 23 Set 2025

Guarda Municipal de Ibaté apreende entorpecentes durante abordagem no Jardim Icaraí

Últimas Notícias