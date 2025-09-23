Motoboy sofre fratura após colisão entre carro e moto no Centro

Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta terça-feira (23) um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no Centro.A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Dona Alexandrina e 15 de Novembro, onde há sinalização semafórica.
Segundo informações colhidas no local, não foi possível identificar qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho. Com o impacto, o motociclista, de 29 anos, que trabalha como motoboy, foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura na perna (tíbia e fíbula).
O primeiro atendimento foi feito pela equipe da Motolança do SAMU. Em seguida, uma viatura básica da corporação encaminhou a vítima para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu cuidados médicos.
O motorista do carro, um Honda HR-V, não se feriu.
Crédito: Maycon Maximino