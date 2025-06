Motoboy sofre escoriações após colisão no cruzamento da Padre Teixeira com Dona Maria Izabel

Movimentação no local - Crédito: Lourival Izaque

Um motoboy de 21 anos sofreu escoriações na mão direita e dores nas pernas após colidir contra a lateral de um veículo na manhã desta quinta-feira (26), no cruzamento da Rua Padre Teixeira com a Rua Dona Maria Izabel de Oliveira Botelho, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, a condutora de um Chevrolet Classic prata trafegava pela Rua Dona Maria Izabel e, ao atravessar a Rua Padre Teixeira, reduziu a velocidade. O motociclista, que seguia pela via preferencial, se assustou ao vê-la parada no meio do cruzamento e não conseguiu frear a tempo, colidindo na lateral do carro.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA do Santa Felícia com escoriações leves e dores nas coxas. O trânsito no local não foi prejudicado.

Leia Também