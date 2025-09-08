(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Segurança

Motoboy sofre acidente após ser atingido por carro na Getúlio Vergas; motorista fugiu do local

08 Set 2025 - 15h50Por Jessica Carvalho R.
Motoboy sofre acidente após ser atingido por carro na Getúlio Vergas; motorista fugiu do local - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy de 40 anos se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (8), na Avenida Getúlio Vargas.

 A colisão ocorreu quando ele seguia no sentido Praça Itália–Rodovia e teve a frente cortada por um carro que saía de um posto de combustível.

O motociclista não conseguiu evitar o choque contra o veículo, um Nissan Versa, cujo motorista deixou o local sem prestar socorro. Um popular que presenciou a ocorrência conseguiu anotar a placa do carro e passou a informação à Polícia Militar, que agora trabalha para localizar o responsável.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e um bombeiro que passava pelo trecho prestou os primeiros atendimentos à vítima. O motoboy sofreu escoriações leves e recusou encaminhamento ao hospital.

 

