Motoboy se envolve em acidente no Jardim Brasil

Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada na tarde desta quinta-feira. O acidente ocorreu na rua Marcolino Lopes Barreto, quando o motorista de um carro avançou a sinalização de pare e atingiu um motoboy que seguia corretamente pela rua General Osório, via preferencial.
Com o impacto, o motociclista caiu ao solo. Apesar da forte batida — que chegou a quebrar a mesa do guidão da moto — o motoboy, por sorte, não sofreu ferimentos graves.
A equipe do SAMU esteve no local, mas o condutor da moto recusou atendimento médico.