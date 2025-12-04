(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Segurança

Motoboy se envolve em acidente no Jardim Brasil

04 Dez 2025 - 18h55Por Da redação
Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada na tarde desta quinta-feira. O acidente ocorreu na rua Marcolino Lopes Barreto, quando o motorista de um carro avançou a sinalização de pare e atingiu um motoboy que seguia corretamente pela rua General Osório, via preferencial.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo. Apesar da forte batida — que chegou a quebrar a mesa do guidão da moto — o motoboy, por sorte, não sofreu ferimentos graves.

A equipe do SAMU esteve no local, mas o condutor da moto recusou atendimento médico.

